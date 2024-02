Berkshire Hathaway : les 1.000 milliards sont là !

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway gagne 5% en avant-Bourse et devrait dépasser la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street. La holding de Warren Buffett a fait état d'un bénéfice opérationnel de 8,48 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 6,63 Mds$ pour la même période un an plus tôt, aidé par la bonne tenue de son activité assurances et une hausse de ses revenus de placements dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés et de conditions météorologiques plus douces.

La trésorerie de Berkshire a atteint un record à 167,6 milliards de dollars alors que le conglomérat peine à trouver des transactions à des valorisations attractives. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, la légende de l'investissement de 93 ans a rassuré les investisseurs sur le fait que Berkshire était " construite pour durer ", mais a atténué les attentes du marché sur le fait qu'il ne reste plus beaucoup d'opportunités d'investissement lucratives. Le gourou a déclaré que Berkshire obtiendrait des résultats légèrement supérieurs à ceux d'une "société américaine moyenne", mais que tout ce qui allait au-delà n'était qu'un "voeu pieux", malgré son trésor de guerre.

Le bénéfice net annuel a également atteint un niveau record de 96,2 milliards de dollars, la hausse du marché boursier ayant dopé la valeur du portefeuille actions de Berkshire.