Berkshire Hathaway : la firme de Warren Buffett a perdu une fortune au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de l'oracle d'Omaha, Warren Buffett, a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre, profitant notamment de la forte progression de 39% des profits opérationnels, avec l'assurance et le ferroviaire. Pourtant, le groupe a aussi déploré une perte nette trimestrielle impressionnante de 43,8 milliards de dollars, avec la chute de valeur de certaines participations sur la période. Le conglomérat est malgré tout parvenu à dégager un bénéfice opérationnel quant à lui positif de 9,3 milliards de dollars, avec BNSF et la réassurance, et malgré les difficultés de Geico (assurance automobile). Le groupe dispose encore d'un généreux trésor de guerre de plus de 105 milliards de dollars à investir. Il a ralenti les achats d'actions, y compris de ses actions propres. Le résultat net s'est enfoncé dans le rouge, avec une perte massive de 53 milliards de dollars sur les investissements et dérivés. Les déclins des titres American Express, Bank of America et surtout Apple, ont donc plombé les comptes.

Malgré tout, le groupe affiche sa résilience du point de vue opérationnel. Warren Buffett a demandé aux investisseurs d'ignorer les fluctuations, alors que le deuxième trimestre avait été généralement catastrophique à Wall Street. Au premier trimestre 2020, Berkshire avait déjà perdu 50 milliards de dollars avec le plongeon de certaines participations du fait de la pandémie, mais le groupe était parvenu, sur l'ensemble de l'année, à dégager plus de 42 milliards de profits.