Berkshire Hathaway : cash is king ?

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway a déclaré ses mouvements pour le troisième trimestre clos fin septembre. Le groupe de Warren Buffett a cédé ses participations au capital de General Motors, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Le mouvement est notable sur le dossier GM, puisque la position de Berkshire à fin juin sur le constructeur automobile approchait des 850 millions de dollars. Berkshire a cédé pour 7 milliards de dollars de titres durant le troisième trimestre et n'en a acquis que pour 1,7 milliard de dollars, gonflant ainsi sa position de trésorerie à plus de 157 milliards de dollars. Le portefeuille actions du groupe d'Omaha à fin septembre affichait une valeur de 319 milliards de dollars, dont près de la moitié sur Apple. Berkshire s'est par ailleurs allégé de 5% sur Amazon durant la période. Le groupe a cédé sa position sur Celanese, concepteur de matériaux de spécialités. Il a finalisé sa sortie du dossier Activision Blizzard, l'éditeur de jeux vidéo ayant été racheté par Microsoft. La position sur l'assureur Globe Life a été allégée.

Le portefeuille actions de Berkshire est concentré sur Apple, Bank of America, American Express, Chevron et Coca-Cola.