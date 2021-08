Berkshire Hathaway : Buffett to the Moon ?

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a annoncé pour son second trimestre une croissance de 21% du bénéfice opérationnel. Sur le trimestre, le groupe a par ailleurs racheté pour 6 milliards de dollars de ses propres titres, ce qui, selon Bloomberg, porte le total des rachats à 37 milliards de dollars depuis la fin de l'année 2019. Le bénéfice opérationnel trimestriel a représenté 6,69 milliards de dollars, environ 4.424$ par titre de catégorie A. Il était de 5,51 milliards un an auparavant, à la même période. Le bénéfice net, qui comprend les gains sur des investissements tels qu'Apple ou que Bank of America, a augmenté de 7% en comparaison de l'an dernier, à 28,1 milliards de dollars, soit... 18.488$ par titre Class A. Durant l'année 2020, Berkshire a racheté pour 24,7 milliards de dollars de ses propres actions. Le groupe poursuit donc sur sa lancée, à défaut de belle occasion d'investissement. A fin juin, le groupe disposait encore d'une belle trésorerie de plus de 144 milliards de dollars.

Berkshire explique que les risques liés à la pandémie persistent et pourraient impacter ses futurs résultats. "La pandémie de Covid-19 a affecté de manière adverse pratiquement toutes nos opérations durant l'année 2020 et en particulier sur le second trimestre, même si les effets ont significativement varié", ajoute le groupe, qui reste donc prudent.