Berkshire Hathaway : Buffett ne craint pas le coronavirus

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway insensible au coronavirus ? Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, estime sur CNBC que les actions demeurent bien positionnées en vue d'un investissement de long terme. Sans avoir d'expertise particulière sur le sujet du coronavirus Covid-19, Buffett juge qu'à un horizon de 10 à 20 ans et en se concentrant sur la capacité bénéficiaire des entreprises, les investisseurs trouveront "un bon investissement" dans les actions. Le milliardaire évoque une économie américaine forte, bien qu'un peu moins vigoureuse qu'il y a six mois. Buffett admet que le coronavirus a affecté plusieurs des activités de Berkshire, mais souligne que la question principale est de savoir où se situeront ces activités dans cinq à dix ans...

Samedi, Berkshire avait fait état d'un bénéfice opérationnel annuel en repli de 3% sous les 24 milliards de dollasrs, avec quelques difficultés sur le segment des assurances. Le bénéfice net a toutefois atteint un niveau assez incroyable de 81,42 milliards de dollars, un record pour le groupe, avec les gains latents sur des investissements tels qu'Apple. Le précédent record de profit annuel était de 44,9 Mds$ en 2017. Les rachats d'actions ont totalisé 5 milliards sur l'année. Pour le seul quatrième trimestre, Berkshire a dégagé un bénéfice net de 29,2 milliards de dollars, contre une perte de 25,4 milliards un an plus tôt. Le profit d'exploitation trimestriel a représenté 4,42 Mds$, environ 2.720$ par titre de classe A, contre 5,72 Mds$ un an auparavant.