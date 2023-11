Berkshire Hathaway affiche une trésorerie record

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, affichait à la fin du troisième trimestre un niveau record de trésorerie de plus de 157 milliards de dollars. Le conglomérat a réduit ses investissements en actions sur le trimestre, avec 5 milliards de dollars de cessions nettes. Le groupe d'Omaha, Nebraska, a aussi fait état samedi d'un bénéfice opérationnel de 10,76 milliards de dollars (+41%) pour le trimestre clos, avec l'effet positif de taux d'intérêt élevés et la solidité des activités d'assurance. Le groupe a dépensé 1,1 milliard de dollars pour des rachats d'actions sur le trimestre, portant le total des rachats à neuf mois à 7 milliards de dollars. En tenant compte des pertes sur investissements et dérivés, Berkshire a affiché une perte nette trimestrielle plus que quadruplée à 12,8 milliards de dollars, du fait essentiellement des pertes sur le portefeuille actions dans un contexte de marché difficile, la plus importante participation du groupe étant Apple - dont le titre a régressé sur la période.

Berkshire a indiqué par ailleurs sa prudence concernant les valorisations actuelles sur les marchés actions et l'environnement général. Parmi les points positifs sur le trimestre clos, les activités d'assurance ont généré 4,9 milliards de dollars de bénéfice, contre 336 millions de dollars un an plus tôt. Hélas, Berkshire a aussi déploré une perte d'investissement de 23,5 milliards de dollars pour le trimestre, le cours d'Apple ayant décliné de 12% sur la période. American Express, Coca-Cola et Bank of America, autres participations phares, ont aussi corrigé. Berkshire est resté vendeur net d'actions pour le quatrième trimestre consécutif, cédant notamment plus de 12 millions d'actions Chevron juste avant l'acquisition de Hess. La valeur totale du portefeuille de Berkshire est retombée à 319 milliards de dollars en fin de trimestre contre 353 milliards de dollars un trimestre avant, tandis que la trésorerie est donc passée de 147 à 157 milliards.