Berkshire Hathaway : 50 milliards de dollars de pertes !

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a perdu pratiquement 50 milliards de dollars sur le trimestre clos, du fait essentiellement de la chute de la valeur de ses participations. Ainsi, Berkshire a publié une perte nette de 49,7 milliards de dollars soit 30.653$ par titre Class A, pour le premier trimestre fiscal. Un an plus tôt, le groupe de l'oracle d'Omaha avait dégagé un bénéfice de 21,7 milliards de dollars. Le déficit du trimestre clos s'explique essentiellement par une perte de valeur de 54,5 milliards de dollars du portefeuille d'investissements, avec l'effondrement du marché boursier sur la période, consécutif à l'épidémie de coronavirus. Un an plus tôt, les investissements du portefeuille avaient renforcé de 15,5 milliards les profits.

En revanche, le profit opérationnel trimestriel de Berkshire sur le trimestre écoulé, hors investissements et dérivés, s'est établi à 5,87 milliards de dollars et 3.617$ par titre Class A, contre 5,56 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 3.797$ de bénéfice opérationnel par titre Class A. Les revenus trimestriels de Berkshire ont augmenté quant à eux de 1% à 61,3 milliards de dollars. En fin de trimestre, le groupe affichait encore plus de 137 milliards de dollars de cash.