Berkem étudie un projet de fusion de ses principales filiales pour rationaliser la structure du Groupe

(Boursier.com) — Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce aujourd'hui avoir initié l'étude d'un projet de fusion de ses principales filiales, BERKEM, EUROLYO, LIXOL et ADKALIS, regroupées au sein de leur société mère BERKEM DEVELOPPEMENT (filiale à 100% de Groupe Berkem), selon un calendrier en cours d'élaboration.

Par cette restructuration interne, Groupe Berkem entend simplifier son organisation et optimiser les interactions entre ses différents services. Expert de la chimie du végétal, Groupe Berkem contribue au quotidien à la transition écologique. Les synergies permises entre les différents métiers et activités grâce aux expertises diversifiées du Groupe lui permettent en effet d'adresser les nombreux besoins des industriels en matière de durabilité et de répondre efficacement à leurs attentes.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de la réorganisation opérée ces derniers mois qui structure le Groupe autour de quatre pôles d'activités à fort potentiel :

-Pôle Construction & Matériaux : formulation de solutions de protection, décoration et entretien des bois et matériaux minéraux à tous les stades de la vie des bâtiments et des matériaux de construction ;

-Pôle Santé, Beauté & Nutrition : élaboration d'actifs végétaux à visée cosmétique, nutraceutique et agroalimentaire ;

-Pôle Hygiène & Protection : production de solutions dédiées à la protection des hommes, des denrées et des produits contre les nuisibles et les dégradations de type champignons ;

-Pôle Industrie : synthèse de résines pour le marché des encres d'imprimerie, ou encore huiles végétales techniques et solutions pour les marchés de l'adhésif, du marquage routier...

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, a déclaré : "Groupe Berkem a bâti son identité autour d'expertises fortes, renforcées au fil des années par des acquisitions ciblées nous ayant permis d'adresser des niches de marché à haut potentiel. Avec les acquisitions récentes d'i.Bioceuticals et de Biopress ainsi que l'intensification de notre stratégie à l'international, symbolisée par notre récente joint-venture en Côte d'Ivoire, il nous est apparu essentiel de restructurer notre organisation. Au-delà d'une simplification du fonctionnement de notre Groupe, cette fusion aura pour objectif de rassembler autour d'un projet commun, à savoir intégrer la chimie du végétal à la chimie conventionnelle. Nous savons que notre savoir-faire unique et que les nombreuses synergies possibles entre nos différentes activités industrielles nous permettront de répondre encore plus efficacement aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les industriels en matière de transition écologique."