Berkem étend son partenariat commercial avec Barentz Personal Care

(Boursier.com) — Berkem , acteur de référence de la chimie du végétal, a annoncé un nouveau partenariat exclusif avec l'entreprise Barentz Personal Care. Après les marchés des États-Unis et le Canada début novembre, Barentz Personal Care devient également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur le territoire Allemand, Autrichien et Suisse Allemand.

A travers ce partenariat, l'objectif de Berkem est de proposer des actifs, entre autres riches en polyphénols, des eaux florales et des extraits de plantes dans un large panel de secteurs d'activités, notamment le soin de la peau, du visage, du corps et des cheveux.

Barentz est l'un des principaux distributeurs mondiaux d'ingrédients destinés aux sciences de la vie. La société se procure des ingrédients spécialisés de marque auprès de grands fabricants du monde entier et ses experts en ingrédients apportent un soutien technique à valeur ajoutée, notamment en matière de pré-mélanges, de mélanges, de formulations et de tests des ingrédients, dans ses centres de formulation et ses laboratoires d'application