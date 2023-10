Berkem diffère d'un an ses objectifs financiers

(Boursier.com) — Groupe Berkem indique, dans le cadre de la revue de ses budgets 2024, le décalage d'un an de ses objectifs financiers, initialement prévus pour l'exercice 2024.

A l'occasion de son IPO en 2021, Groupe Berkem avait initialement annoncé un objectif de chiffre d'affaires de minimum 65 millions d'euros en 2024, pouvant être porté à au moins 85 ME en cas de réalisation d'opérations de croissance externe. Au même horizon, l'objectif du Groupe était d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%.

Toutefois, en raison d'un contexte économique et géopolitique détérioré depuis le conflit en Ukraine, le Groupe a connu d'une part une hausse généralisée de ses charges d'exploitation due à l'inflation, et d'autre part a subi un fort ralentissement de ses pôles d'activités "Construction & Matériaux" et "Hygiène et Protection" impactés par un marché du bâtiment en fort ralentissement depuis quelques mois, lié lui aussi aux tensions inflationnistes.

Le Groupe reste confiant dans sa croissance future ; ses pôles d'activités "Santé, Beauté & Nutrition" et "Industrie" connaissent une excellente dynamique commerciale en 2023, et les nombreux investissements, notamment en R&D et en affaires réglementaire dans le but de renforcer ses innovations "produits", recrutements et opérations de croissance externe réalisés cette année devraient porter leurs fruits rapidement pour accélérer la croissance du Groupe.

Plusieurs lancements de produits ont été initiés depuis le début de l'année 2023. Plusieurs lancements de produits développés par le Groupe et s'adressant à l'ensemble de ses pôles d'activité sont par ailleurs attendus avant la fin de l'année.

Les objectifs restent inchangés mais le Groupe ambitionne désormais leur atteinte à horizon 2025.