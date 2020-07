Bénéteau veut modifier les dates de ses exercices annuels

Crédit photo © Beneteau

(Boursier.com) — Les actionnaires de Bénéteau sont convoqués le 28 août à 10h30 au siège social de la société à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) en Assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

1) Modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux ;

2) Modification corrélative de l'article 25 des statuts ;

3) Pouvoirs pour formalités.

Ainsi, si l'assemblée générale approuve la modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux, ils seraient fixés du 1er janvier et au 31 décembre de chaque année au lieu du 1er septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante comme actuellement.

Bénéteau précise que compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), les modalités de participation à l'Assemblée générale du 28 août sont susceptibles d'évoluer. Le groupe tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale.