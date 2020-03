Beneteau : un peu d'air frais

Crédit photo © RecBoat

(Boursier.com) — Beneteau, qui restait sur cinq séances de baisse marquée, remonte de 9,7% à 5,8 euros en matinée à Paris. Le plaisancier a annoncé qu'en raison de la progression de l'épidémie de Covid-19 et des mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour protéger la santé de la population, il avait décidé de suspendre temporairement ses activités de construction de bateaux de plaisance et de mobil-homes sur l'ensemble des territoires français et italien.

Portzamparc rappelle que le groupe bénéficiera des aides gouvernementales concernant ses salariés et du fait de sa structure de coûts, devrait réussir à limiter l'impact sur sa MOC (6,2% estimé avant impact fermeture). Il note également que Bénéteau possède une structure financière saine (cash net 97,0 ME à fin août dernier,163,0 ME estimés à fin août prochain avant impact Covid-19).