Beneteau : trop bon marché ?

(Boursier.com) — Durement secoué hier dans le sillage de sa présentation trimestrielle, Beneteau remonte de 2,8% à 11,7 euros ce vendredi. Si les résultats sont ressortis conformes aux attentes de la direction, qui a par conséquent réitéré ses perspectives 2022, le broker note que les investisseurs attendaient davantage, comme l'illustre la chute du cours jeudi (-12%). Bien que le groupe soit toujours confronté à des vents contraires importants, notamment des problèmes d'inflation et de chaîne d'approvisionnement, l'analyste juge la valorisation actuelle trop bon marché : il pense que les opérateurs évaluent à tort une détérioration rapide et brutale de l'environnement de la demande de bateaux. Berenberg maintient ainsi son conseil 'achat' et sa cible de 19 euros.