Bénéteau table sur une marge opérationnelle stable sur la saison 2020

Crédit photo © Bénéteau

(Boursier.com) — Comme prévu, le groupe Bénéteau a présenté ce mardi ses perspectives financières de l'exercice 2019-2020. On savait que l'objectif d'une marge opérationnelle courante hors MCY à 8,5% n'était plus d'actualité. Le groupe prévoit une marge stable en données publiées (6,1% pour l'exercice précédent), compte tenu de la poursuite de la hausse des amortissements relatifs aux récents lancements.

Le chiffre d'affaires est attendu en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) et l'EBITDA devrait progresser de 4% à 6% en données publiées, sous l'effet de la croissance de l'activité, de l'amélioration de l'efficience des sites de production et d'une gestion plus serrée des frais généraux.

Le fabricant de bateaux précise que le dynamisme des marchés européens et des flottes permet de compenser le ralentissement, déjà observé en 2019, sur les marchés d'Amérique du Nord et du reste du monde. Le carnet de commandes au 31 janvier 2020, livrable dans l'exercice, est en progression de 2,1% en données publiées par rapport à l'an passé. Cette progression traduit la croissance observée sur le segment voile, atténuée par le ralentissement du segment moteur sur le marché nord-américain.

La croissance du chiffre d'affaires annuel de la division Bateau, attendue entre 2% et 4% en données publiées, provient de la bonne tenue du marché européen, du dynamisme des ventes aux loueurs et de la bonne santé de notre activité multicoque (Lagoon et Excess). Dans la division Habitat, les marchés français et export de l'habitat de loisirs ont renoué avec la croissance et affichent une légère progression. Compte tenu du niveau actuel de carnet de commandes, le chiffre d'affaires annuel de la division Habitat est également attendu en croissance entre 2% et 4% en données publiées, grâce à une progression des volumes et un mix produit favorable.

Un nouveau plan stratégique sera par ailleurs dévoilé à l'occasion d'un Capital Market Day le 29 avril 2020 avec la publication des résultats semestriels le même jour.