Bénéteau : relève son objectif de ROC 2021

(Boursier.com) — Bénéteau rehausse ses objectifs annuels. Fort d'une croissance qui devrait dépasser la barre des 7% cette année (+6% pour la division Bateau, +15% pour la division Habitat), le plaisancier anticipe désormais un ROC 2021 compris entre 59 et 65 ME. Il bénéficiera des mesures d'adaptation et de rationalisation décidées en 2020, d'une bonne anticipation de la balance d'inflation et d'une gestion rigoureuse des coûts commerciaux et de structure.

Les ventes du Groupe ont presque doublé en octobre 2021 portant le chiffre d'affaires consolidé sur 10 mois à 1,01 MdE, en croissance de +3,1% en données publiées (+4,4% à taux de change constant) par rapport à la même période de 2020. Dans le sillage de ce mois d'octobre très dynamique pour les deux divisions, la croissance des ventes de novembre et de décembre devrait également être en forte progression.

La division Bateau est en croissance de +2,8% sur les 10 premiers mois de 2021 (+4,2% à taux de change constant), dont +8,3% pour les ventes de bateaux aux réseaux de distribution (hors flottes) toujours tirées par la forte demande des segments de navigation de proximité (" dayboating "). La division Habitat croît de +37,8% en données publiées au 3ème trimestre, avec sur 10 mois une progression de +5,5% portée par une forte demande en Europe du Nord. Le niveau très élevé du carnet de commandes à fin octobre de chacune des deux divisions inscrit leur trajectoire de progression pour 2022 sur une croissance à deux chiffres.

Ces résultats sont obtenus en dépit d'une cyberattaque en février dernier, de fortes tensions sur les approvisionnements et de l'incendie d'un site de la division Habitat en août. Ils attestent de la résilience du Groupe et de la capacité de ses équipes à surmonter de fortes adversités, souligne le management.