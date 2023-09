Bénéteau relève sa prévision de marge opérationnelle courante 2023 à 12%

(Boursier.com) — Bénéteau affiche un résultat net qui s'est élevé à 117,1 MEUR plus que doublé par rapport à 2022 (52,9MEUR). Le Groupe confirme sa prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau pour l'exercice 2023, à 1450 MEUR (+16% vs. 2022), et relève sa prévision de marge opérationnelle courante à 12% (vs. 11.5% précédemment).

Le résultat opérationnel Groupe ressort à 163,4MEUR sur le semestre, soit 15,9% d'affaires.

Le Groupe confirme la trajectoire 2025 de sa division Bateau, telle que communiquée lors de la journée investisseurs du 9 décembre 2022, soit un chiffre d'affaires visé compris entre 1,5 et 1,65 MdEUR et une marge opérationnelle de 11,5% dans la fourchette haute de ce chiffre d'affaires.