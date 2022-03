Beneteau : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Beneteau grimpe de 6,5% à 14,90 euros ce vendredi, alors que le ROC du groupe est ressorti à 95,8 ME, très nettement supérieur à la fourchette communiquée en novembre dernier (59-65 ME). "À l'image de ce que nous avons pu voir chez Fountaine Pajot, la génération de cash est très soutenue (FCF 176 ME) portée notamment par une nouvelle réduction du BFR de 84 ME sous les effets des acomptes (conjoncturel) et d'une baisse des produits finis" commente Portzamparc.

Le management vise une croissance 2022 entre +11% et +14%, dont +10% à +13% sur la division Bateau. "Les carnets de commandes permettent d'espérer bien mieux, mais le management est clairement prudent sur les tensions approvisionnements (moteurs, résines...), mais également prudent d'une manière générale" explique l'analyste.

Le management vise 110 ME à 120 ME de ROC

La direction a régulièrement revu ses attentes au fur et à mesure des deux dernières saisons... "Notre scénario, révisé post T4, demeure plus offensif avec une croissance de 16,1% à 1.425 ME. Niveau marge, le levier opérationnel nous semble là encore faible, alors que le management vise 110 ME à 120 ME en ROC, sachant que 2021 était nettement perturbé par un absentéisme élevé (Covid-19), la poursuite des réorganisations, et une absence des flottes (impact ROC estimé à -25 ME vs 2018/19) qui ne se réitérera pas en 2022, sans oublier que la balance inflation est attendue stable, voire légèrement positive".

Verdict : "Nous tablons sur un ROC de 127,1 ME (MOC 8,9%, +110bp). De quoi viser un cours de 19 euros en restant à l'achat sur le dossier".