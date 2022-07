Beneteau : question de comparaison

(Boursier.com) — Le groupe Beneteau grimpe de 7,5% à 11,20 euros, alors que le fabricant de bateaux a annoncé à l'occasion de son CA T2 une excellente performance de l'Habitat (trimestre

record, CA 88,5 ME +45,3% vs PZP 69,5 ME) mais avec une division Bateau qui déçoit (CA T2 309,7 ME -0,5%, -3,6% organique), mais principalement sur le fait d'une liquidation nulle des 600 unités en surstocks de fin T1. Le management évoque une situation sur les approvisionnements qui reste tendue, mais semble atteindre un plafond avec une légère détente sur les moteurs sur la fin T2 (confirmée par Brunswick), supposant un rattrapage de facturation, notamment au T3.

Malgré les tensions, les reports et l'inflation, le ROC et la MOC S1 seront en croissance... La balance inflation est légèrement positive sur ce S1, l'impact EUR/$ supportera les résultats (exposition nette estimée à fin décembre 2021

133,7 M$). Le groupe confirme ainsi sa guidance annuelle (croissance top line entre +11% et +14% et ROC entre 110 et 120 ME).

"Décevant en première approche, nettement mieux avec la vision sur l'ensemble de l'exercice" commente Portzamparc qui souligne qu'avec le report de facturation (environ 80 ME) et le change favorable, il continue de penser que le haut de la guidance sera touché... Le titre affiche une décote vs peers à présent plus marquée (EV/Sales 2023 0,4x vs secteur 0,8x, EV/EBIT 4,6x vs secteur 5,5x). "Précisons que les chantiers étrangers (US, Italie) sont nettement mieux valorisés que les chantiers français" ajoute l'analyste. Verdict : "Acheter en visant un cours de 18,2 euros".