Bénéteau : programme de rachat d'actions

Crédit photo © Beneteau

(Boursier.com) — Au titre de son programme de rachat d'actions, la société Bénéteau indique qu'elle a confié le 7 février 2020 à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'achat d'un volume maximal de 540.000 actions Bénéteau au prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'assemblée générale et destiné notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions.

Rappelons que le titre avait souffert plus tôt ce mois, le fabricant de bateaux de plaisance ayant publié une guidance décevante dans un contexte difficile sur le marché américain. Le groupe table, pour l'exercice 2019-2020, sur une marge opérationnelle courante stable en données publiées (6,1% pour l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) et l'EBITDA de 4% à 6% en données publiées. La prochaine communication financière aura lieu le 29 avril à l'occasion du Capital Market Day qui se tiendra à Paris pour la présentation du nouveau plan stratégique et des objectifs moyen terme du Groupe. Les résultats semestriels de l'exercice 2019-2020 seront publiés le même jour.