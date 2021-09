Beneteau : prises de bénéfices après les résultats

(Boursier.com) — Victime de prises de profits, Beneteau redonne 4,1% à 13,7 euros au lendemain de sa publication semestrielle. Le plaisancier, qui avait déjà fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 658,7 millions d'euros, en croissance de 3,4% par rapport au 1er semestre pro-forma de l'année 2020 (+5,1% à taux de change constant), a dévoilé un EBITDA consolidé de 97,5 ME, soit près de 15% du CA (en progression de 3,4 points) grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à 61,3 ME (9,3% du chiffre d'affaires), en hausse de 75,4%.

Au 31 août, le carnet de commande global ressort à 2,075 MdsE, en hausse de 40% en données publiées par rapport à celui de fin août 2020.

Le management a confirmé une croissance attendue de son chiffre d'affaires supérieure à 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat), avec un ROC pro forma au moins doublé par rapport au niveau de 2020 (27,5 ME).

En en dépit des tensions sur les matières premières, la croissance du CA reste robuste (+7% alors que le management prévoyait en début d'année une progression de +2%) avec un carnet de commande en forte progression (+40%) permettant d'avoir une bonne visibilité sur 2022, note Oddo BHF. Les Salons professionnels de septembre semblent dynamiques. La valorisation reste limitée au regard du potentiel de revalorisation des marges (MOP attendue à 10% à horizon 2025 contre 4.9% estimé en 2021). L'analyste réitère ainsi son opinion 'surperformance' et son objectif de 17 euros. Bénéteau figure dans la liste 'convictions Midcap S2 2021' du broker.