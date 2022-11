Bénéteau prévoit 25% à 30% de progression du ROC en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Bénéteau a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros, en croissance de +19,9% par rapport à 2021 (+14,3% à taux de change constant), en ligne avec les prévisions annuelles de la dernière communication financière du 28 septembre.

A fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est ainsi élevé à 1.032,2 ME, en croissance de +11,8% par rapport à 2021 (+8,6% à taux de change constant). La division Bateau a été en croissance de 7,5% sur les 9 premiers mois (+3,8% à parités constantes) en raison des tensions sur les approvisionnements qui ont affecté les livraisons du 1er semestre, tandis que la Division Habitat a poursuivi sa très forte croissance (+35,6%).

Perspectives

Le Groupe bénéficie d'un carnet de commandes solide à fin septembre 2022, avec des prises de commandes élevées et supérieures à l'année précédente sur ce troisième trimestre. Ce carnet de commandes offre une visibilité plus élevée que celle de 2021 pour les deux activités du Groupe. Pour la division Habitat, la dynamique de l'activité est forte à la fois en France et à l'export. Pour la division Bateau, cette dynamique est alimentée notamment par le succès des nouveaux modèles présentés en 2022, tels que les modèles Lagoon 51, Excess 14 et Beneteau Oceanis 60, qui ont porté les segments voiles lors des salons de rentrée, ainsi que les modèles Prestige X60, M48 et Jeanneau DB43 pour les bateaux moteurs.

Par ailleurs, l'activité "Racing" du Groupe Beneteau a signé avec Multiplast un accord de partenariat pour l'industrialisation, la fabrication et la commercialisation d'une série de voiliers monocoques de compétition. Soutenu par des clubs nautiques internationaux prestigieux, le Jeanneau Sun Fast 30 One Design a pour vocation de devenir une classe One Design de référence pour la course au large. Ce modèle éco-conçu intégrera les matériaux composites les plus avancés de l'industrie nautique en termes d'innovation éco-responsable et permettra en particulier de démontrer dans des conditions exigeantes la fiabilité de la nouvelle résine recyclable développée par Arkema avec le Groupe Beneteau.

Dans un environnement macro-économique complexe, le Groupe confirme que son chiffre d'affaires consolidé devrait croître sur l'exercice 2022 de 13% à 16% en données publiées, et prévoit de réaliser un résultat opérationnel courant compris entre 120 ME et 125 ME, soit une progression entre 25% et 30% par rapport à 2021 (95,8 ME).