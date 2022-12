Beneteau : prévisions de rentabilité rehaussées

(Boursier.com) — A l'occasion du 'Nautic de Paris', Bruno Thivoyon, Directeur général du Groupe Beneteau et Gianguido Girotti, Directeur général de la division Bateau présentent les perspectives du plan stratégique 2020-2025 "Let's Go Beyond" et la démarche RSE volontariste du Groupe.

Ambition 2025 rehaussée et marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023

L'exercice 2022 sera en avance significative sur le rythme du plan, avec une croissance du chiffre d'affaires de la division Bateau proche de 12% et une progression de près de 35% du chiffre d'affaires de la division Habitat. Le chiffre d'affaires consolidé devrait dépasser 1,4 milliards d'euros en progression de 15% sur celui de 2021.

Le Groupe devrait atteindre -voire dépasser- sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 ME- qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021 (95,8 ME).

L'exercice 2023 s'engage avec un carnet de commandes solide, porteur d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 15% et permettant d'atteindre, grâce aux progrès opérationnels réalisés, une marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023. À horizon 2025, le Groupe Beneteau vise un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10%. La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5% dans la fourchette haute de cette prévision. Les quatre segments de marché de la division Bateau contribuent à parts égales à cette croissance rentable, au même titre que l'activité Habitat et la progression de la performance opérationnelle.

Une démarche RSE volontariste autour du programme B-Sustainable

En raison de sa proximité avec les océans et du soutien que lui apportent un grand nombre de ses clients et de ses collaborateurs, le Groupe s'est engagé dans une démarche RSE volontariste. Il s'est doté d'un Comité RSE auprès du Conseil d'Administration et déploie son programme B-Sustainable autour de trois piliers :

- "Ethical growth" vise à assurer le développement d'une croissance éthique et responsable,

- "Engaged crew" pour renforcer l'attractivité du Groupe en tant qu'employeur avec l'amélioration continue des conditions de sécurité au travail, le développement des compétences, la diversité et la rétention des talents,

- "Preserved Ocean" dédié au respect de l'environnement, à l'intégration de nos produits dans l'économie circulaire, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de l'écosystème marin.

Le Groupe a d'ores et déjà défini des objectifs quantifiés à horizon 2027 sur certains des volets de ces trois piliers qui s'appuient sur des plans d'action concrets.

Des partenariats pour une démarche écoresponsable

Les partenariats de développement en cours avec Torqueedo, Vision Marine, Volvo Penta, permettront d'ici 2030 d'offrir des solutions de propulsion alternatives écoresponsables adaptées à l'ensemble de ses modèles. Premier bateau commercialisé avec une version 100% électrique, le DELPHIA 11 a été primé Boat of the Year 2022 dans la catégorie développement durable. Il rencontre un succès commercial important pour la navigation sur les eaux intérieures européennes. La marque DELPHIA sera ainsi la première marque du Groupe 100% électrique d'ici 2025.

Autre étape clé de cette démarche, le BENETEAU First 44, présenté en première mondiale au Nautic de Paris, est fabriqué en résine recyclable Elium, avec des matériaux biosourcés et est équipé d'une propulsion électrique. La résine Elium est le fruit de 3 ans de coopération entre le Groupe et la société Arkema, leader français de la chimie de spécialités. Le BENETEAU First 44 démontre la capacité du Groupe à développer et intégrer des innovations écoresponsables qui contribueront à transformer l'ensemble de la filière nautique.

Parallèlement, le Groupe réalisera en partenariat avec Multiplast une centaine de JEANNEAU Sunfast 30-One Design poursuivant ainsi le développement et l'industrialisation de voiliers intégralement recyclables.

Ces initiatives permettront d'agir sur l'ensemble du cycle de vie de nos bateaux, de l'amont à la production, jusqu'à leur utilisation et leur déconstruction.

Division Bateau : objectif d'une croissance annuelle moyenne de 10% d'ici 2025

La division Bateau s'appuie sur une offre produits rationalisée et ambitieuse, qui intègre les nouvelles attentes observées sur ses marchés du Dayboating, Real Estate on the Water, Voile Monocoque et Multicoque. Elle poursuit sa croissance internationale et durable et vise un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,65 milliards d'euros d'ici 2025. Cette progression annuelle moyenne de 10% environ sera répartie de façon homogène entre ses marchés. Dansle haut de la fourchette de ce chiffre d'affaires, elle vise une marge opérationnelle de 11,5% d'ici 2025.

Sur les segments de l'activité Moteur, la croissance des ventes se situerait entre 12% et 14% en rythme annuel d'ici 2025, et sur les segments de la voile entre 7% et 10%.

Dayboating

Le Groupe a complété son offre sur trois nouveaux segments à plus forte valeur ajoutée parmi les plus dynamiques et poursuit sa montée en gamme. L'augmentation de capacité en Pologne et la montée en cadence au Portugal et en Tunisie accompagneront le développement de la demande due à la poursuite du développement d'un réseau de distribution mondial pour les marques européennes comme pour les marques américaines.

Real Estate on the Water

Autour de "L'Art de vivre à la Française", la marque PRESTIGE développe notamment une gamme de catamarans moteurs de 50 à 70 pieds qui seront, pour certains, fabriqués sur le site de Monfalcone (Italie). Cette gamme viendra en complément de l'offre "long range cruising" que propose la marque BENETEAU avec la gamme Trawlers.

Voile

Le marché de la voile sera soutenu par une forte demande de multicoques, en particulier de la part des loueurs professionnels, ainsi que par l'engouement des plaisanciers pour une pratique tournée vers le développement durable. Le Groupe, leader mondial de la voile, continuera d'augmenter sa capacité de production de voiliers de 40 à 60 pieds et accélèrera l'intégration d'innovations écoresponsables dans son offre produit.

Digital

Afin d'être proche de ses clients plaisanciers et leur permettre de rester connectés en permanence avec leurs bateaux, leurs distributeurs qui en assurent l'entretien et les différentes marques, le Groupe poursuit le développement de sa plateforme digitale SEANAPPS.

2.000 bateaux ont été équipés en 2022 et plus de 20.000 seront connectés d'ici 2025.

Développement dans les nouveaux métiers de la location

L'entrée dans les nouveaux métiers de la location, à la semaine ou à la journée, s'est faite en 2021 avec l'entrée au capital des sociétés Dream Yacht Charter, Navigare Yachting, en partenariat avec PPF et YourBoatClub.

Les activités de la location à la semaine, qui ont retrouvé des niveaux de demandes pré-Covid, disposent aujourd'hui d'une flotte d'environ 1000 bateaux, offrent des programmes de navigation au départ et d'environ 50 bases dans le monde et sont de retour à l'équilibre financier.

L'activité des Boat Clubs s'est fortement développée avec l'ouverture de 10 nouvelles bases aux Etats-Unis, portant ainsi à 35 le nombre de bases opérées sur cette activité. L'ambition à moyen terme est de tripler ce nombre de bases et d'offrir au plus grand nombre un accès à la navigation à la journée, au travers d'une flotte là aussi d'environ 1000 bateaux, située en Europe et aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires de ces deux activités, consolidées par mise en équivalence, dépasserait 300 millions d'euros d'ici 2025, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 6%.

Poursuite de la croissance de l'Habitat en France et en Europe

Leader du marché français de l'hôtellerie de plein air, la division Habitat a accéléré son développement hors de France au cours de ces dernières années et devrait atteindre 245 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et dépasser les 300 millions d'euros d'ici 2025.

Si la croissance sur le marché français restera soutenue par le dynamisme du secteur, en particulier sur les segments haut de gamme, l'activité export, qui ne représentait que 17% des ventes en 2019, représentera quant à elle près de 30% du chiffre d'affaires en 2025.

La marge opérationnelle de la division, qui s'élevait à 6,8% en 2019, dépasse désormais son niveau pré-Covid. Elle devrait atteindre plus de 7,5% en 2022 et poursuivra sa progression pour s'établir entre 11% et 12% d'ici 2025.

"Au cours des trois dernières années, le Groupe Beneteau a su relever avec agilité, expertise et passion, de très nombreux défis, sanitaires, logistiques ou économiques, tout en transformant son modèle économique pour le rendre plus profitable et plus flexible.

Désormais doté d'un plan produit rationnel et ambitieux et d'une empreinte industrielle plus performante, le Groupe vise une croissance rentable et durable : rentable grâce à l'accélération de notre montée en gamme et durable en intégrant des propulsions alternatives sur l'ensemble de notre offre dès 2030 et des matériaux biosourcés, recyclés et recyclables dans la composition de nos bateaux. ", a déclaré en conclusion Bruno Thivoyon.

Prochaines communications

Le Groupe communiquera après clôture de la Bourse son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2022 le lundi 13 février 2023 et ses résultats annuels le mercredi 22 mars 2023