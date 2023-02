Bénéteau : prend la vague après une excellente publication

(Boursier.com) — Bénéteau grimpe de près de 2% à 16 euros au lendemain d'une solide publication. Le plaisancier a enregistré, au quatrième trimestre, des revenus de 476 millions d'euros, en vive progression de 56,6% par rapport à la même période de 2021, effaçant ainsi le retard de facturation qu'avaient engendré les difficultés d'approvisionnement du début de l'année. Grâce à cette dynamique qui bénéficie à l'activité Bateau comme à l'Habitat, le Groupe Beneteau a clôturé l'exercice 2022 sur un chiffre d'affaires de 1,508 milliard d'euros (1,41 MdE de consensus), en croissance de 22,9% en données publiées (+19,4% à taux de change constant - TCC). Cette performance tient compte d'un effet de base favorable d'environ 50 ME lié à la cyberattaque de 2021.

Compte tenu de cette excellente performance des facturations, le management précise que le ROC sera sensiblement supérieur à la dernière estimation de 125 ME.

Avec un solide carnet de commandes, le Groupe Beneteau a par ailleurs confirmé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023. Il devrait dépasser 1,66 MdE, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à un chiffre d'affaires réalisé en 2022 meilleur que prévu. A parité constante, l'activité Bateau croitrait de plus de 10%, tandis que l'activité Habitat poursuivrait son expansion sur l'ensemble du marché européen et enregistrerait une croissance supérieure à 15% en 2023. Cette prévision pourrait être dépassée si les tensions sur les approvisionnements continuaient de se réduire.

Avec cette publication, le groupe rassure sur les perturbations liées aux difficultés d'approvisionnement et confirme que 2023 sera une nouvelle année de croissance soutenue, affirme Oddo BHF. A moyen terme, le broker rappelle que la MOP est attendue à 11,5% en 2025. Comme souligné depuis de nombreux mois, la valorisation reste très modérée (VE/ROC 2023e : 5,7x) au regard du potentiel de revalorisation des marges. L'analyste reste ainsi à 'surperformer' avec un objectif de 21 euros. Bénéteau figure parmi la liste de valeurs Midcap recommandées par l'analyste pour le premier semestre 2023.

Alors que l'effet de base était compliqué, Bénéteau explose les attentes au quatrième trimestre, explique de son côté Portzamparc. Le mois de décembre fut semble-t-il exceptionnel d'un point de vue production et surtout les chantiers semblent mieux adaptés aux aléas des chaînes d'approvisionnement. Pour la maison de bourse, il s'agit tout simplement d'une excellente publication, avec un groupe qui confirme l'excellente santé de ses carnets de commandes et sa bonne adaptation à une situation relative aux approvisionnements qui reste tendue. Le titre reste peu valorisé malgré sa bonne visibilité et la marge record (sur les 15 dernières années) qu'il affichera fin mars. Le broker revalorise le dossier de 21 à 23 euros et reste logiquement à l''achat'.

Enfin, la SocGen ('achat') a remonté sa cible de 15,9 à 18,3 euros.