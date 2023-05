Beneteau : prend la vague après le relèvement des objectifs annuels

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Beneteau s'envole de 11% à 16,9 euros après le relèvement de ses objectifs annuels. Après un excellent quatrième trimestre 2022, le Groupe a poursuivi à un fort rythme de croissance au premier trimestre et a enregistré un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros, en progression de 51% (+49% à taux de change constant).

En raison de l'amélioration des conditions d'approvisionnements observée au premier trimestre et d'un solide carnet de commandes, le Groupe relève donc la prévision annuelle de chiffre d'affaires de sa division Bateau à 1,450 milliard d'euros (vs. 1,360 MdE précédemment), soit une progression de 16% comparée à 2022 en données publiées, et +18% à taux de change constant. La division Habitat pour sa part confirme sa prévision de croissance supérieure à 15%, qui devrait porter son chiffre d'affaires sur l'exercice au-delà de 300 ME. A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait ainsi dépasser 1,750 MdE, en progression de 16% comparé à 2022 en données publiées.

Cette croissance additionnelle de chiffre d'affaires devrait permettre à la division Bateau d'atteindre une marge opérationnelle courante de 11% en 2023 (vs. 10,5% précédemment). La division Habitat prévoit quant à elle d'atteindre une marge opérationnelle courante proche de 10% (vs. 9,5% précédemment). A périmètre constant, le résultat opérationnel courant du Groupe devrait ainsi s'élever à 190 ME (vs. 170ME précédemment), soit une progression de plus de 22% comparé à 2022.