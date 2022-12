Bénéteau : prend la vague

(Boursier.com) — Sanctionné début novembre après des prévisions un peu courtes pour la fin d'exercice, Bénéteau s'envole cette fois de près de 12% à 12,26 euros en début de semaine à Paris après avoir rehaussé sa guidance 2022. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2020-2025 "Let's Go Beyond" lors du 'Nautic de Paris', le management a indiqué que son chiffre d'affaires consolidé 2022 devrait dépasser 1,4 milliards d'euros, en progression de 15% sur un an (contre une hausse de 13 à 16% annoncée précédemment), tandis que son résultat opérationnel courant devrait atteindre - voire dépasser- son estimation précédente de 120 à 125 ME et progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021.

En outre, la direction a précisé que l'exercice 2023 s'engage avec un carnet de commandes solide, porteur d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 15% et permettant d'atteindre, grâce aux progrès opérationnels réalisés, une marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023. À horizon 2025, le Groupe Beneteau vise un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10%. La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5% dans la fourchette haute de cette prévision. Les quatre segments de marché de la division Bateau contribuent à parts égales à cette croissance rentable, au même titre que l'activité Habitat et la progression de la performance opérationnelle.

A l''achat' sur le dossier, Portzamparc parte de prévisions nettement supérieures à ses attentes. "Le titre devrait bien réagir, comme ceux des autres acteurs de la filière, qui ne voient pas le haut de cycle en volume avant 3-4 ans", ajoute le broker.