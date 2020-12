Beneteau : prend la vague

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Beneteau se distingue ce matin avec un titre en hausse de plus de 5% à 9,6 euros. Le flux acheteur sur le plaisancier est à relier à une note de Berenberg qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et 11 euros dans le viseur. Le broker explique que le groupe français est le deuxième plus grand producteur de bateaux au monde et l'un des mieux positionnés avec une large gamme de produits et un réseau dense de distributeurs. La baisse du titre, déclenchée par une croissance plus faible du chiffre d'affaires, la pandémie de Covid-19 et l'incertitude concernant la restructuration, est jugée "exagérée". Le plan stratégique est "approprié et ambitieux" et devrait permettre un redressement réussi, selon le courtier.