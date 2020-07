Bénéteau : pas encore à flot

Bénéteau : pas encore à flot









Crédit photo © Beneteau

(Boursier.com) — Après un 1er semestre en croissance de 4,8%, le chiffre d'affaires du Groupe Bénéteau au 3è trimestre a été affecté par la crise sanitaire Covid-19, à 249,3 millions d'euros, en repli de 42,6% par rapport au 3è trimestre de l'exercice précédent. L'arrêt de la production pendant la moitié du trimestre, puis une reprise progressive en raison des contraintes sanitaires strictes expliquent ce retrait.

L'activité Bateau est en repli de 43,3%, tandis que l'activité Habitat est en recul de 39,4%.

En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 consolidé s'élève à 768,7 ME, en baisse de -17,3% par rapport à la même période de l'année précédente (-17,9% à taux de change constant).

L'activité Bateau est en retrait de -17,8%, tandis que l'activité Habitat qui a redémarré ses expéditions un peu plus rapidement enregistre une baisse de -15,4% par rapport à la même période de 2019.

Perspectives pour l'exercice 2019-2020

La reprise progressive, puis soutenue de l'activité depuis début mai ne suffira pas à rattraper l'absence de production des 6 semaines d'arrêt, qui, s'ajoutant aux annulations et reports de commandes enregistrés sur l'activité Bateau, en particulier de la part des loueurs, laissent prévoir un chiffre d'affaires annuel 2019-2020 en baisse de -16% à -18% en données publiées par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires annuel de la division Habitat devrait être en baisse de -13% à -14% par rapport à 2018-2019.

Dans ce contexte, le Groupe estime que son chiffre d'affaires annuel devrait baisser de -16% à -18% en données publiées, avec une marge d'Ebitda supérieure à 8% et un Résultat Opérationnel Courant supérieur à l'équilibre.

Rappelons qu'à l'occasion de cette publication d'activité à 9 mois, Bénéteau a présenté son nouveau plan stratégique.

"Notre scénario annuel table à présent sur une contraction de l'activité Bateau de 17,5% à 318 ME au T4 pour un retrait annuel groupe de 17,1% à 1.107 ME (vs 1.192 ME ; en ligne avec la guidance -16% à -18%)" commente Portzamparc qui projette un recul de MOC de 510bp à 1% pour un recul du BPA de 80% à 0,1 euro. "Le nouveau plan est ambitieux et se place dans la continuité du plan 2020 qui n'a pas porté ses fruits... Le plan produits est selon nous adapté à la réorganisation industrielle planifiée. Avec une année chaotique et une rentabilité qui risque d'être dégradée à moyen terme, nous restons à 'Conserver' et réduisons notre objectif de 10 à 9 euros" conclut l'analyste. Le titre recule de 0,6% ce vendredi à 5,53 euros.