Beneteau : oui, mais ?

(Boursier.com) — Beneteau recule de 1,3% à 14,90 euros ce mardi, alors que le CA du T2 est pourtant ressorti nettement au-dessus des attentes, mais principalement du fait d'effets de saisonnalité S1-S2... "Le management confirme la normalisation des lignes de production, et des rythmes de livraison soutenus", commente Portzamparc. D'un point de vue rentabilité, et malgré le change, le groupe a relevé sa guidance de MOC sur la division Bateau de 11% à 11,5%, en ligne avec les attentes de l'analyste qui ajuste son CA 2023 de 1.765 ME à 1.775 ME pour une MOC groupe légèrement relevée de 11,4% à 11,6% (ROC 205,3 ME +30%).

"La MOC à 11,5% dans la division Bateau est l'objectif 2025 du groupe... Sous une meilleure efficience des lignes, une poursuite de la montée en gamme de l'offre produits et services, mais également un début de retournement de certaines catégories d'achats, le groupe devrait revoir sa trajectoire en 2024 (post opération Habitat)" estime encore Portzamparc qui confirme à ce stade son scénario de MOC 2025 groupe à 12,5%. "Le titre est peu cher, même sur des attentes que nous jugeons prudentes (EV/EBIT 2023 4,4x, 2024 3,7x). Nous relevons notre objectif de 23 à 23,5 euros" conclut l'analyste.