Bénéteau : nouveau plan stratégique, les capacités de production vont être réduites

(Boursier.com) — Bénéteau estime que le fort recul de l'activité mondiale sur 2020 et 2021 affectera le marché de la plaisance avant une nette reprise, dont l'ampleur dépendra de la vitesse à laquelle se résoudra la crise sanitaire.

Disposant de 300 ME de lignes de crédit confirmées et non tirées, auxquelles s'ajouteront un Prêt Garanti par l'Etat de 120 ME, d'une absence d'endettement net, et fort de son expérience de la gestion des crises précédentes, le groupe se prépare donc à faire face à des variations de volumes, à la baisse puis à la hausse, qui pourraient atteindre des amplitudes comparables à celles de la crise de 2008-2009.

Bénéteau projette donc de réduire sensiblement ses capacités de production dans les mois à venir, parallèlement à une réduction de l'ensemble de ses coûts fixes. Des discussions sont initiées en ce sens avec les partenaires sociaux, tant en France qu'à l'étranger.

Dans ce contexte, le nouveau plan stratégique du groupe Bénéteau pour la période 2020-2025 passe par une stratégie s'appuyant sur 8 marques mondiales contre 12 précédemment, couvrant autant de segments de marché avec moins d'investissements grâce à leurs complémentarités et à leurs positionnements spécifiques. Le groupe entend s'appuyer sur une meilleure efficience des usines et une accélération des temps de développement grâce à une spécialisation des actifs industriels et à une adaptation des ressources des bureaux d'études en cohérence avec le Plan Produits. Une organisation managériale plus resserrée et structurée par grandes fonctions mondiales sera mise en place.

Une déclinaison financière plus développée de ce plan sera présentée à l'automne 2020, lors de la publication des résultats annuels. L'impact du plan sur le résultat opérationnel courant est déjà évalué à 57 ME.

La division Habitat, principal fournisseur de mobil-homes pour les campings européens, va de son côté profiter de l'engouement pour l'hôtellerie de plein air et de la montée en gamme des campings. Grâce à sa capacité d'innovation et une bonne maîtrise de ses coûts de production, elle vise une augmentation de ses parts de marché tant en France qu'à l'export (Italie, Benelux) et une marge opérationnelle à deux chiffres au terme du plan.

Lorsque les marchés seront revenus au niveau de 2019, Bénéteau espère retrouver une marge opérationnelle supérieure à 10%.