Bénéteau : nouveau coup de vent

(Boursier.com) — Beneteau recule de plus de 5% à moins de 11 euros ce jeudi, alors que la SG reste à l'achat sur le dossier mais a coupé son objectif de cours de 20,90 à 15,50 euros. Sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 315,6 millions d'euros, en petite croissance de 2,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice précédent... A la fin septembre, les ventes du Groupe Bénéteau s'élevaient à 1,344 milliard d'euros, en croissance de +30,2% par rapport à 2022. En application de la norme IFRS 5, le Groupe a été amené à retraiter l'activité Habitat, celle-ci étant dorénavant présentée en "Activité destinée à être cédée". Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève donc à 1,105 MdE, en croissance de +31,2% à périmètre comparable.

Perspectives affichées

Conforté par son carnet de commandes, et malgré le ralentissement observé sur les plus petites unités, le Groupe a confirmé sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% vs 2022... Cette croissance intègre l'impact d'une reconstitution des stocks des distributeurs, de retour au niveau 'pré-Covid' en volume, maintenant que les conditions d'approvisionnement sont normalisées. Celle-ci devrait représenter entre 120 et 150 ME de croissance sur l'exercice 2023 vs 2022.

La division Bateau confirme pour sa part sa prévision de marge opérationnelle, à hauteur de 12% sur l'exercice. Concernant la division Habitat, le chiffre d'affaires sur l'exercice devrait être supérieur à 300 ME pour une marge opérationnelle qui dépasserait 11%.

Hors cession envisagée de la division Habitat, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur l'exercice 2023 serait supérieur à 1,750 MdE (+16% vs. 2022 en données publiées), et le résultat opérationnel courant supérieur à 210 ME, en progression de plus de 35% vs 2022.

Ambitions intactes

Concernant l'exercice 2024, le Groupe anticipe une baisse du niveau des stocks des concessionnaires sur l'ensemble du marché, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, ainsi qu'une poursuite du ralentissement de la demande sur les plus petites unités. Le groupe s'est adapté à cet environnement, en particulier en terme de flexibilité de ses lignes de production, ainsi qu'en terme de modulation du temps de travail...

Les travaux d'aménagement en cours de finalisation sur les sites de Belleville et de Cholet permettront de lancer de nouveaux modèles de catamarans dès 2024, sans affecter les lignes de productions actuelles lors des montées en cadence.

Portzamparc soulignait à cette occasion le discours prudent de la direction et une publication "mitigée", pas vraiment de quoi s'emballer à court terme... L'analyste voyait toujours malgré tout de bons effets mix en 2024 et des ambitions intactes à l'horizon 2025 une fois que l'habitat sera cédé. De quoi rester à l'achat avec un cours cible ajusté à 22 euros...