Beneteau : nominations annoncées

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale ordinaire de Beneteau SA s'est réunie le 17 juin 2022 pour approuver les comptes et fixé le dividende annuel. Celui-ci a été fixé à 0,30 euro par action et sera payé le 24 juin 2022.

Elle a également nommé Madame Marie-Hélène Dick en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Monsieur Jérôme de Metz dont le mandat arrivait à échéance. Mme Dick est Présidente du Conseil d'Administration de Virbac. Enfin, elle a renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Catherine Pourre et de la société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS.

Le Conseil d'Administration nouvellement nommé s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte et a élu Monsieur Yves Lyon-Caen en qualité de Président. Louis Claude Roux continuera d'assurer la vice-présidence du Conseil.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Bruno Thivoyon en qualité de Directeur Général du Groupe Beneteau et Gianguido Girotti en qualité de Directeur Général délégué, Directeur Général de la division Bateau.