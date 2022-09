Bénéteau : le résultat progresse de 12,3% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe Bénéteau s'est établi à 715,2 millions d'euros, en croissance de +8,6% (+6,4% à taux de change constant). La division Bateau a enregistré un chiffre d'affaires de 548,2 ME, soit une croissance de +2,8% par rapport à l'année précédente,

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a progressé de 30,4% à 79,9 ME sur le 1er semestre 2022, soit 11,2% du chiffre d'affaires, en dépit des tensions sur les approvisionnements. Cette croissance a été atteinte grâce à la bonne tenue de l'activité, ainsi qu'à une bonne maîtrise de l'inflation et l'évolution favorable des devises. Sur ce 1er semestre, les deux activités du Groupe affichent une marge opérationnelle à deux chiffres : Bateau à 10,9% du chiffre d'affaires (+1,6 pt) et Habitat à 12,2% du chiffre d'affaires (+2,7 pts).

L'Ebitda consolidé du semestre s'est élevé à 115,9 ME, soit 16,2% du chiffre d'affaires (14,8% en 2021).

Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 52,9ME au 1er semestre 2022, en progression de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Les Free Cash Flow sont ressortis à -42,5 ME, en raison d'une augmentation temporaire des stocks de produits finis (78 ME), dont les expéditions ont été reportées au second semestre 2022.

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2022 s'élevait à 144,8 ME, tandis que les capitaux propres atteignaient 648,6 ME.

Par ailleurs, le Groupe a finalisé, au cours du semestre, le renouvellement de sa convention de trésorerie avec l'ensemble de son pool bancaire prolongeant jusqu'à 2027 une ligne de financement de 150 ME et incluant trois objectifs RSE. Le Groupe démontre ainsi son engagement à poursuivre sa trajectoire d'amélioration en matière de sécurité au travail, de réduction d'émissions de COV3 et de valorisation des déchets non dangereux.

Perspectives

En ligne avec son plan stratégique Let's Go Beyond!, le Groupe Beneteau accélère le développement d'un plan produit à la fois ambitieux et rationnel, permettant de développer l'ensemble de sa "Maison des Marques" sur chacun des segments adressés par le Groupe. Les 13 nouveaux modèles présentés lors du salon de Cannes ont rencontré un véritable succès, à l'instar du Prestige X60 primé "Best innovative product until 65'", confirmant les perspectives de croissance du Groupe.

La demande sur l'ensemble des segments du Groupe est toujours très dynamique. Le carnet de commandes global à fin août 2022 est en forte croissance par rapport à fin août 2021 et intègre plus de 400 ME de prises de commandes depuis fin juin 2022.

Le Groupe accélère par ailleurs l'intégration de solutions de propulsions alternatives sur ses différents segments de marché et a notamment lancé la commercialisation des modèles électriques Delphia 11 et Oceanis 30.1.