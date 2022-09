Beneteau : le marché salue le relèvement des objectifs annuels

(Boursier.com) — Contre la tendance, Beneteau s'envole de 7% à 10,6 euros en début de séance à Paris, les opérateurs saluant la solide publication semestrielle du plaisancier et le relèvement des objectifs annuels. Le groupe a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant en hausse de 30,4% à 79,9 ME pour un chiffre d'affaires de 715,2 millions d'euros, en croissance de +8,6% (+6,4% à taux de change constant). La société a bénéficié de la bonne tenue de son activité ainsi que d'une bonne maîtrise de l'inflation et de l'évolution favorable des devises. L'Ebitda consolidé du semestre ressort à 115,9 ME, soit 16,2% du chiffre d'affaires (14,8% en 2021).

La demande sur l'ensemble des segments du Groupe est toujours très dynamique. Le carnet de commandes global à fin août 2022 est en forte croissance par rapport à fin août 2021 et intègre plus de 400 ME de prises de commandes depuis fin juin 2022.

Dans le contexte de stabilisation des tensions sur les approvisionnements observée depuis la fin du deuxième trimestre, le Groupe confirme ses perspectives annuelles de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 10% à 13% en données publiées et rehausse ses prévisions de croissance annuelle de l'activité Habitat désormais attendue supérieure à 30%. Le Groupe relève ainsi ses perspectives de croissance annuelle du chiffre d'affaires consolidé entre 13% et 16% en données publiées vs. 2021 (contre 11% à 14% précédemment) et prévoit désormais de réaliser un ROC compris entre 120 ME et 125 MEEUR (contre 110-120 ME précédemment), soit une progression entre 25% et 30% par rapport à 2021.

A l''achat' sur le dossier, Portzamparc note que la demande reste très dynamique et n'est pas surpris par le relèvement de la guidance 2022. Le broker explique qu'au niveau de la valorisation, au même titre que Trigano, le marché valorise un retournement de cycle violent et immédiat...mais rappelle que Bénéteau a d'ores et déjà son plan de production 2023 quasiment rempli et a déjà bien entamé 2024, lui laissant le temps de s'adapter en cas de retournement de la demande...