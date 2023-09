Bénéteau : le marché ne laisse rien passer !

(Boursier.com) — Bénéteau relève sa prévision de marge opérationnelle courante 2023 mais plonge de près de 9% à 12 euros en début de séance ! Le plaisancier a dévoilé des résultats semestriels en forte amélioration, anticipe un exercice record, confirme sa feuille de route 2025... mais le marché sanctionne la prudence pour 2024.

"Dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités. Le Groupe, plus agile grâce aux mesures prises depuis 2019, continue néanmoins de s'adapter à l'évolution de ses marchés et poursuit sa feuille de route 2025 en matière d'excellence opérationnelle", a indiqué Bénéteau.

Sur l'exercice en cours, au vu de son carnet de commandes et de la progression de la performance opérationnelle sur le premier semestre, le Groupe a confirmé la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau, qui devrait atteindre 1,450 MdE (+16% vs. 2022), et a rehaussé sa prévision de marge opérationnelle à 12% (vs. 11,5% précédemment). Pour la division Habitat, la prévision de chiffre d'affaires sur l'exercice reste supérieure à 300 ME (en croissance de plus de 16% vs. 2022) pour une marge opérationnelle qui pourrait dépasser 11% (vs plus de 10% précédemment).

A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait ainsi être supérieur à 1,750 MdE sur l'exercice 2023 (+16% vs. 2022 en données publiées), tandis que le résultat opérationnel courant serait supérieur à 210 ME (vs. 200 ME précédemment).

Conforté par les avancées réalisées sur ses différents leviers stratégiques (montée en gamme, excellence opérationnelle, accélération dans les services et déploiement d'une innovation durable), le Groupe a confirmé la trajectoire 2025 de sa division Bateau, telle que communiquée lors de la journée investisseurs du 9 décembre 2022 dernier, soit un chiffre d'affaires visé compris entre 1,5 et 1,65 MdE et une marge opérationnelle de 11,5% dans la fourchette haute de ce chiffre d'affaires.

Portzamparc ('achat') affirme que le groupe est bien avancé dans son plan 2025 (objectif atteint en voile Mono/Multi, Habitat), mais ne souhaite pas modifier à ce stade sa trajectoire et confirme sa guidance. Cela paraît (très) prudent car la firme verra la montée en puissance de la production au Portugal, les fruits de la réorientation de certains sites de production (ancien site MCY) et surtout une poursuite de sa montée en gamme qui atténue les effets de cycle mais qui devrait aussi, selon le broker, (et contrairement à ce qu'indique le management) apporter un mix plus favorable...

Gilbert Dupont a de son côté dégradé le dossier à 'accumuler' tout en ramenant sa cible de 20 à 15 euros.