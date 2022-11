Bénéteau : le marché attendait mieux, le titre tangue

(Boursier.com) — Bénéteau coule de 7,7% à 10,98 euros après une publication trimestrielle inférieure aux attentes. Le plaisancier a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros, en croissance de 19,9% (+14,3% à taux de change constant). Portzamparc, qui attendait 330 ME, souligne que le groupe subit toujours des tensions d'approvisionnement mais toutefois à un niveau jugé deux fois moins élevé qu'au pic du premier semestre.

Bénéteau bénéficie d'un carnet de commandes solide à fin septembre 2022, avec des prises de commandes élevées et supérieures à l'année précédente sur ce troisième trimestre. Le management a confirmé que son chiffre d'affaires consolidé devrait croître sur l'exercice 2022 de 13% à 16% en données publiées, et prévoit de réaliser un résultat opérationnel courant compris entre 120 ME et 125 ME, soit une progression entre 25% et 30%.

Au final, la maison de bourse parle d'une croissance significative mais toutefois décevante par rapport aux attentes. Cela confirme ce qui a pu être observé chez Catana ou Fountaine Pajot: les tensions se détendent mais à un rythme plus long que ce qui était anticipé. La visibilité est quant à elle excellente (fin 2023 sur le coeur de gamme, 2024 voire 2025 pour le multicoque), et la balance d'inflation positive pourrait s'accentuer. A l''achat' sur le titre, le broker ajuste son objectif de 18,2 à 17,5 euros.