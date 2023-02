Bénéteau : forte dynamique des deux activités en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de Bénéteau s'élève à 1,508 milliard d'euros, soutenu par la forte dynamique des deux activités : Bateau (+19,7% en données publiées à 1,251 MdE), et Habitat (+41% en données publiées à 257,2 ME).

La marge opérationnelle courante de Bénéteau est prévue supérieure à la dernière estimation.

Perspectives 2023 confirmées

Les performances commerciales enregistrées lors des derniers salons nautiques d'hiver, le dynamisme des segments de bateaux supérieurs à 8 mètres et des marchés de l'habitat de loisir, ainsi que l'accueil réservé ces derniers mois aux différentes nouveautés du Groupe, ont confirmé la pertinence de la stratégie "orientée valeur", présentée par le Groupe lors de la conférence investisseurs du 5 décembre dernier.

Avec un solide carnet de commandes, le Groupe Beneteau confirme sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023. Il devrait dépasser 1,66 MdE, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à un chiffre d'affaires réalisé en 2022 meilleur que prévu.

A parité constante, l'activité Bateau croitrait de plus de 10%, tandis que l'activité Habitat poursuivrait son expansion sur l'ensemble du marché européen et enregistrerait une croissance supérieure à 15% en 2023.

Cette prévision pourrait être dépassée si les tensions sur les approvisionnements continuaient de se réduire.

Par ailleurs, le Groupe Beneteau poursuit son programme de développement durable "B-Sustainable". Dans ce cadre, à l'occasion du salon de Düsseldorf, le Groupe a d'une part annoncé un partenariat stratégique avec le motoriste Volvo Penta pour le développement de systèmes de propulsions hybrides destinés en particulier aux segments du Real Estate on the Water, et d'autre part enregistré ses premières commandes de bateau hors-bord 100% électrique Four Winns H2e, et a enfin dévoilé le second modèle 100% électrique de sa marque Delphia.

Bénéteau communiquera, le mercredi 22 mars après clôture de la Bourse, ses résultats annuels pour l'exercice 2022.