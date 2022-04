Beneteau : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de BENETEAU SA s'est réuni le 25 avril pour préparer l'évolution de la gouvernance du groupe à l'issue de l'Assemblée Générale du 17 juin prochain.

En effet les mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, que la société avait réunis en 2019 pour les confier à Jérôme de Metz, viendront à échéance lors de cette Assemblée Générale. Après trois années de cumul de ces fonctions dans un contexte marqué par une grande adversité (crise sanitaire, tensions sans précédent sur les approvisionnements, cyberattaque...), un travail exceptionnellement intense et des succès marquants, notamment avec la mise en place du nouveau plan stratégique dont les premiers résultats sont déjà tangibles, Jérôme de Metz, 63 ans, a souhaité prendre sa retraite et ne pas être renouvelé dans ses fonctions.

A cette occasion tous les membres du Conseil l'ont vivement remercié pour le travail accompli et les résultats obtenus avec des équipes soudées et mobilisées.

Son départ coïncidera avec l'arrivée à l'âge limite statutaire de Jean Paul Chapeleau, actuel Directeur Général délégué en charge des opérations, qui a accepté de poursuivre sa collaboration avec le Groupe en qualité de conseiller de la Direction Générale.

S'appuyant sur le plan de succession de la société, le Conseil a donc proposé à Bruno Thivoyon et à Gianguido Girotti de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique du Groupe qu'ils ont conçu et exécuté aux côtés de Jérôme de Metz : Bruno Thivoyon en qualité de Directeur Général du Groupe Beneteau et Gianguido Girotti en qualité de Directeur Général délégué, Directeur Général de la division Bateau.

Bruno Thivoyon, 47 ans, est aujourd'hui Directeur Général délégué en charge des finances, des systèmes d'information et des affaires juridiques. Gianguido Girotti, 44 ans est quant à lui Directeur Général délégué en charge de la stratégie marques et produits de la division Bateau.

La nomination de cette équipe de Direction Générale, jeune et expérimentée, s'accompagnera d'un retour à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, qui était la règle dans le Groupe jusqu'en 2019.