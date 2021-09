Beneteau : encore du soutien

(Boursier.com) — Beneteau et Fountaine Pajot entourés Bourse Paris, Dream Yacht Charter passé 265 unités années auprès Bénéteau, Fountaine Pajot, Dufour Catana (Bali). Le à 70% 30% monocoques... "Le précise l'été été (août 2021 > août 2019) et que le carnet de commandes est déjà rempli à hauteur de 45% pour 2022. La majorité de cette nouvelle flotte sera localisée dans les Caraïbes et en Méditerranée" commente Portzamparc qui poursuit : "En ligne avec nos scénarios, le levier de croissance 2022 pour les chantiers se confirme. Nous sommes à Acheter sur Fountaine Pajot avec un objectif de cours de 144 euros et sur Bénéteau avec un objectif de 18 euros" conclut l'analyste.