Beneteau  : encore des remous

(Boursier.com) — Beneteau recule de plus de 6% ce jeudi en bourse de Paris de retour sous les 15 euros. Dans le contexte de forte inflation et de tensions sur les approvisionnements tout au long de 2022, Bénéteau a affiché une MOC de 10,3% (+250 bp). "C'est sensiblement au dessus des attentes (ROC PZP 141,8 ME, consensus Factset 140,9 ME) commente Portzamparc. "Evidemment, l'effet croissance volume/mix produit apporte du levier opérationnel (+21 ME), mais le groupe bénéficie également des fruits de la rationalisation et la réorganisation de ses sites (+5 ME). Enfin, nous soulignons une nouvelle fois l'excellente gestion de l'inflation, le groupe affichant une balance inflation positive dans le contexte tendu et volatil 2022 (+13 ME)" poursuit l'analyste.

Pas de surprise sur la guidance 2023 (CA Groupe de plus de 1.660 ME, ROC de plus de 170 ME), estime encore Portzamparc : "Nous ne changeons notre attente 'top line' (1.670 ME) mais relevons notre attente ROC de 182,5 à 187,5 ME. Le bas de guidance implique une MOC stable, mais cela nous semble prudent, malgré le potentiel effet négatif sur le change, en considérant la montée en gamme et l'écrasement des coûts fixes. D'autant qu'il faut souligner que l'année est jouée en CA, et le groupe pourrait bénéficier de l'effet ciseau en cas de détente sur le prix des intrants (conséquence de la détente sur la partie supply)".

Portzamparc parle d'une "excellente publication et d'une bonne visibilité sur 2023 (et 2024), avec un management prudent laissant peu de place aux mauvaises surprises, sachant que les multiples sont toujours attractifs (EV/Sales 2023 0,8x, EV/EBIT 5x)". Verdict : "Acheter avec un objectif inchangé de 23 euros".