Beneteau : en grande forme

(Boursier.com) — En hausse de 3,6% à 10,8 euros, Beneteau surperforme nettement le marché en matinée et porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%. Le plaisancier bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a rehaussé sa recommandation à 'neutre' tout en portant son objectif de 7 à 11 euros. Le broker évoque des tendances actuelles rassurantes tandis que les réseaux de distribution sains et la stratégie mise en oeuvre accréditent le plan de développement à horizon 2025 (le groupe pourrait même être en avance d'un an).