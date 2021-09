Beneteau : des remous après les annonces

(Boursier.com) — Beneteau recule de plus de 4% ce jeudi à 13,65 euros, alors qu'au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 658,7 millions d'euros, en croissance de +3,4% par rapport au 1er semestre pro-forma de l'année 2020 (+5,1% à taux de change constant). Cette croissance reflète le dynamisme des marchés de la division Bateau, dont le chiffre d'affaires est en croissance de 4,4% (+6,6% à taux de change constant), malgré le recul des ventes de flottes à destination des loueurs professionnels (-52,1%).

Au 31 août 2021, le carnet de commande global s'élevait à 2.075 ME, en hausse de 40% en données publiées par rapport à celui de fin août 2020. L'EBITDA consolidé du 1er semestre s'élève quant à lui à 97,5 ME, soit près de 15% du CA (en progression de 3,4 points) grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre représente 61,3 ME (9,3% du chiffre d'affaires), en hausse de 75,4% par rapport au 1er semestre pro forma de l'année 2020 (34,9 ME, soit 5,5% du chiffre d'affaires). Il est homogène entre les 2 divisions (9,3% du chiffre d'affaires pour la division Bateau et 9,5% pour la division Habitat).

Le résultat net part du groupe au 1er semestre s'est élevé à 47 ME, bénéficiant de la diminution des frais financiers, d'un résultat des couvertures de change positif (+0,7 ME) et intégrant une charge d'impôts de -16,7 ME sur la période.

Sur le premier semestre, le Free Cash Flow est de 98,6 ME, conséquence d'un Résultat Opérationnel Courant de 61,3 ME, de la rationalisation des investissements, désormais inférieurs aux amortissements (14,1 ME), et d'un BFR en amélioration de 29,6 ME sur la période.

La trésorerie nette du groupe au 30 juin est ainsi de 197,4 ME en amélioration de 178 ME par rapport au 30 juin 2020.

Le Prêt Garanti par l'Etat de 120 ME, contracté en juillet 2020 a été intégralement remboursé à fin juillet 2021.

Perspectives 2021 confirmées pour l'exercice

Le Groupe confirme une croissance attendue de son chiffre d'affaires supérieure à 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat).

Ces prévisions tiennent compte de l'incendie qui a touché un des sites de la division Habitat. Elles intègrent également une prudence venant des tensions qui existent sur les approvisionnements au plan mondial. Le Groupe confirme qu'il vise, en 2021, d'au moins doubler le niveau du ROC pro forma de 2020 qui s'élevait à 27,5 ME.

Pour Portzamparc, "la valorisation de Bénéteau reste attractive (2022 0,8x EV/Sales, 9,1x EV/EBIT) et le groupe devrait progressivement retrouver sa prime de leader... Nous confirmons notre opinion 'acheter' et notre objectif de 18 euros" conclut l'analyste.