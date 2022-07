Beneteau : des ombrières photovoltaïques dès 2023

(Boursier.com) — Le 18 juillet, le Groupe Beneteau a signé l'accord-cadre du projet d'ombrières photovoltaïques en Pays de la Loire avec ses partenaires Vendée Energie représentée par Alain Leboeuf, président et Olivier Loizeau, directeur-général ainsi que le groupe ALLEZ et Cie, représenté par Olivier Allez, Président-Directeur général.

Le projet vise à créer des installations d'ombrières photovoltaïques sur 8 sites de production du Groupe Beneteau en Vendée. Représentant au total 40.660 m2 de panneaux photovoltaïques, soit plus de 4 hectares, les ombrières vont fournir des parkings couverts aux collaborateurs sur tous les sites. Elles représentent 130 points de recharge électrique mis à la disposition des collaborateurs pour les véhicules privés et de service, sur toute la Vendée et à Cholet. Au global, ce projet d'ombrières photovoltaïques va permettre de produire à pleine charge 9.770 MWh (mégawatt-heure) d'électricité d'origine renouvelable qui viendra alimenter les sites de production du Groupe Beneteau. Grâce à ce partenariat avec Vendée Energie, le projet d'ombrières va également permettre de raccorder 8,4 MWc (mégawatt-crête) d'électricité produite sur les sites de production du Groupe Beneteau au réseau vendéen. Plus de 1.800 foyers situés dans les communes avoisinantes pourront être alimentés en électricité renouvelable produite localement.

Les travaux d'installation des ombrières photovoltaïques débuteront en octobre 2022 et les premières tranches d'électricité seront produites dès janvier 2023.