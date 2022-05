Beneteau : croissance trimestrielle tirée par les bateaux à moteur

(Boursier.com) — Le groupe Beneteau a réalisé un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de 10,6% en données publiées (+8,9% à taux de change constant).

Au sein de la division Bateau, la progression du chiffre d'affaires s'élève à +7,5%, plus forte pour les bateaux à moteur, en particulier sur le segment de la navigation de proximité (dayboating). Beneteau précise que cette tendance est très marquée en Amérique du Nord, où la croissance atteint 19,9% à taux de change constant, et dans la zone Reste du monde (+61%). Parallèlement, les ventes vers les flottes amorcent un retour à la croissance (+2,8%).

Dans la division Habitat, le démarrage de l'usine de Sainte-Hermine le 3 janvier et la montée en cadence qui a suivi est annoncée conforme aux prévisions avec l'atteinte d'une croissance remarquable dès le 1er trimestre. Le chiffre d'affaires est en croissance de 21,4% à 78,5 millions d'euros, bénéficiant du dynamisme du marché français (+30,3%) comme de celui des marchés européens.

Beneteau souligne que l'année 2022 est marquée par la qualité des commandes et la réussite commerciale de ses produits mais avec des tensions sur les approvisionnements qui brident la croissance.. Le groupe maintient ses perspectives de chiffres d'affaires et de résultat opérationnel courant communiquées le 17 mars dernier (chiffre d'affaires 2022 attendu en croissance de 11 à 14% en données publiées avec un résultat opérationnel courant entre 110 et 120 ME).