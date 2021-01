Bénéteau : création du fonds de dotation Bénéteau Foundation

Bénéteau : création du fonds de dotation Bénéteau Foundation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Bénéteau SA a procédé à la création du fonds de dotation Bénéteau Foundation. Elle a versé le 25 janvier 2021, en tant qu'unique fondatrice, la dotation initiale de 15.000 euros.

Bénéteau Foundation aura pour mission de réaliser et/ou soutenir, en France comme à l'étranger, toute action d'intérêt général à caractère environnemental, scientifique, patrimonial et éducatif contribuant à mieux connaître et faire connaître l'univers du nautisme, ses enjeux et son écosystème.

Bénéteau SA et Bénéteau Foundation ont pour mandataires communs :

Mme Annette Roux (administrateur de Bénéteau SA et Présidente du Fonds),

Mr Yves Lyon-Caen (administrateur de Bénéteau SA et administrateur - trésorier du Fonds),

Mr Louis-Claude Roux (vice-Président du Conseil d'Administration de Bénéteau SA et

administrateur - secrétaire du Fonds), et

Mr Jérôme de Metz (Président Directeur Général de Bénéteau SA et administrateur du Fonds).