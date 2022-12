Beneteau : courant porteur

(Boursier.com) — Beneteau poursuit sur sa lancée. Le plaisancier s'adjuge plus de 6% à 13,6 euros ce mardi après avoir flambé de 16% hier dans le sillage du relèvement de sa guidance 2022 et d'une solide visibilité pour les années à venir. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2020-2025 "Let's Go Beyond" lors du 'Nautic de Paris', le management a indiqué viser à horizon 2025 un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10%. La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5% dans la fourchette haute de cette prévision.

Pour Oddo BHF, ce plan stratégique est rassurant à de nombreux égards : au niveau de la croissance de l'activité en 2023 (+15%e vs un consensus initial à +7,6%) ; au niveau de la profitabilité (10% dès 2023 ; potentiel à atteindre 11,5% en 2025) ; de la capacité d'innovation / démarche RSE. Comme souligné depuis de nombreux mois, la valorisation reste très modérée (VE/ROC 2023e : 4,9x) au regard du potentiel de revalorisation des marges. Le broker rehausse ainsi ses estimations de BPA de 23% en moyenne pour 2023-2024 et réitère son avis 'surperformance' avec un objectif relevé de 18 à 21 euros.

Gilbert Dupont ('achat') a de son côté revalorisé le dossier de 14,3 à 16 euros et Kepler Cheuvreux ('achat') a porté sa cible de 16 à 20 euros.