Beneteau : conventions et engagements réglementés visés à l'article L.225 38 et suivants du Code de commerce

(Boursier.com) — Conformément à l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration dans sa décision du 29 août 2019 de couvrir les pertes éventuelles de ses filiales italiennes au cours de l'exercice 2019-2020, la société Beneteau S.A. a procédé le 16 avril 2020 à un abandon de créance à hauteur de 9.047.500 euros au profit de sa filiale à 100%, la société GBI Holding en Italie.

BENETEAU S.A. et GBI Holding ont pour mandataires communs : Mr Yves LYON-CAEN (administrateur de BENETEAU S.A. et Président du Conseil d'Administration de GBI Holding) ainsi que Messieurs Christophe CAUDRELIER et Gianguido GIROTTI (chacun Directeur Général Délégué de BENETEAU S.A. et administrateur de GBI Holding).

Cette opération a pour objectif de soutenir les activités du Groupe en Italie et de permettre à la société GBI Holding de respecter les dispositions du Code civil italien quant aux capitaux propres minimum requis, nécessitant d'abandonner en amont le montant nécessaire à la bonne tenue des comptes des filiales italiennes au plus bas de la saisonnalité.