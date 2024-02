Beneteau : chiffre d'affaires annuel record et résultat opérationnel meilleur que prévu

(Boursier.com) — Le groupe Beneteau a dévoilé un chiffre d'affaires 2023 record de 1.785 ME, en croissance de 18% par rapport à 2022. En application de la norme IFRS 5, le Groupe est amené à retraiter l'activité Habitat, dont la cession est en cours de revue par l'Autorité de la concurrence en France, celle-ci étant dorénavant présentée en " activité destinée à être cédée ". Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève donc à 1.465 ME, en croissance de 17% à périmètre comparable.

Cette croissance de la division Bateau est alimentée par la normalisation des conditions d'approvisionnement. Celle-ci a permis aux réseaux de distribution de reconstituer un niveau de stock similaire, en nombre d'unité, à ce qu'il était avant Covid, contribuant à hauteur de près de 240 ME au chiffre d'affaires de l'exercice, soit 150 ME de croissance par rapport à 2022.

L'activité Voile, qui représente 47% des ventes sur l'exercice, a progressé de plus de 30% sur la période. Cette performance, supérieure au marché, est particulièrement remarquable sur les segments des catamarans (+39%). Sur l'exercice, l'Europe, en croissance de 18%, représente désormais 50% des ventes de la division Bateau tandis que les Amériques du Nord & Centrale, en croissance de 7% à parité constante, en représente 30%.

Au quatrième trimestre, les ventes de la division Bateau ont été supérieures aux dernières prévisions du Groupe. Si l'activité Voile a poursuivi une croissance à deux chiffres (+10%), l'activité Moteur en recul de 30% confirme le ralentissement de la demande sur les segments du Dayboating, affectés par la hausse des taux d'intérêt, tandis que pour les plus grandes unités la seconde partie de 2022 avait été fortement majorée par un report de livraison du premier vers le second semestre.

Dans la division Habitat, les ventes annuelles se sont élevées près de 320 ME, en progression de 24%, bénéficiant de la dynamique favorable des marchés de l'hôtellerie de plein air, particulièrement sur le marché français.

Ces niveaux remarquables de chiffre d'affaires pour les deux divisions, associés à l'efficacité opérationnelle et une bonne gestion de l'inflation, permettront au Groupe de dépasser sensiblement sa dernière prévision de résultat opérationnel courant de 210 ME sur l'exercice 2023 (avant application de la norme IFRS 5 liée au processus de cession de l'Habitat). Ainsi, les marges opérationnelles des deux métiers du Groupe dépasseront les 12% projetés pour la division Bateau et les 11% annoncés pour la division Habitat.

Comme anticipé lors des dernières publications, les hausses significatives des taux d'intérêt, combinées aux effets de l'inflation, vont contraindre les distributeurs à optimiser leurs niveaux de stocks en 2024. Un impact négatif de 100 à 150 ME est attendu sur l'exercice 2024, alors que le phénomène inverse était observé sur les exercices 2022 et 2023. Ces fortes variations de stocks devraient se normaliser en 2025. Dans ce contexte et avec la poursuite de la montée en gamme de son offre produit ainsi que la flexibilisation de son outil industriel, Beneteau une marge opérationnelle courante 2024 comprise entre 7% et 10% pour la division Bateau.