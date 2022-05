Beneteau : ça tangue sévère

(Boursier.com) — Beneteau , qui restait sur quatre séances de progression, trébuche de 9% à 11,8 euros au lendemain de son point trimestriel. Le plaisancier a réalisé un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en croissance de 10,6% en données publiées (+8,9% à taux de change constant).

Beneteau explique que l'année 2022 est marquée par la qualité des commandes et la réussite commerciale de ses produits mais avec des tensions sur les approvisionnements qui brident la croissance. Le groupe a néanmoins réitéré ses perspectives de chiffres d'affaires et de résultat opérationnel courant communiquées le 17 mars dernier (chiffre d'affaires 2022 attendu en croissance de 11 à 14% en données publiées avec un résultat opérationnel courant entre 110 et 120 ME).

Pour Portzamparc, ce premier trimestre est décevant mais la production et la demande sont bonnes et permettent au management de confirmer ses objectifs. La maison de bourse pense que la reprise de certains marchés (flottes de loueurs), la mise en place de partenariats au niveau production et l'accélération de l'effet prix sur la saison devraient permettre de viser au-delà. L'analyste reste à l''achat' avec un objectif abaissé de 19 à 17,5 euros.

A 'conserver' sur le dossier, la SocGen ramène de son côté sa cible de 15,7 à 14,5 euros.