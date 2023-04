Beneteau : à flot ?

(Boursier.com) — Beneteau recule de 1,1% sur les 15,35 euros ce mardi, alors que le broker Berenberg a ajusté la mire de 22 à 21 euros, tout en restant à l'achat sur le groupe qui a fait part l'an passé d'un résultat Opérationnel Courant (ROC) de 154,7 ME, soit une marge de 10,3%, en progression de 61,5% vs 2021 (95,8 ME). Cette amélioration de +2,5 points de la marge opérationnelle courante est ressortie homogène entre les deux divisions (Bateau +2,4pts à 10,5% et Habitat +2,8 pts à 8,9%). Elle s'explique par les effets combinés du surcroit d'activité des divisions Bateau et Habitat (+21 ME), de la poursuite de la baisse des amortissements (+5 ME) et de la performance opérationnelle des équipes qui ont pu contenir l'impact des tensions sur les approvisionnements et de l'inflation (+13 ME).

Le résultat net a bondi de 40,5% à 103,1 ME. La trésorerie nette, après une distribution de dividendes de 24,5 ME, s'élève à 211 ME au 31 décembre 2022.

En 2023, le chiffre d'affaires du groupe devrait dépasser 1,66 MdE, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant devrait être supérieur à 170 ME, soit 10,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec le nouveau cap de rentabilité présenté le 5 décembre 2022. Cette prévision pourrait être dépassée si les tensions sur les approvisionnements continuaient de se réduire...

Oddo BHF avait évoqué des résultats 2022 "solides et supérieurs aux attentes de la place", tandis que 2023 sera une nouvelle année de croissance soutenue... Comme souligné depuis de nombreux mois par l'analyste, la valorisation reste très modérée (VE/ROC 2023e : 6x) au regard du potentiel de revalorisation des marges. Le broker a réitéré ainsi son opinion 'surperformer' avec un objectif de cours de 21 euros. Portzamparc parlait quant à lui d'une "excellente publication et d'une bonne visibilité sur 2023 (et 2024), avec un management prudent laissant peu de place aux mauvaises surprises, sachant que les multiples sont toujours attractifs (EV/Sales 2023 0,8x, EV/EBIT 5x)".