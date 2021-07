Beneteau : +5% après les annonces

Beneteau : +5% après les annonces









Crédit photo © RecBoat

(Boursier.com) — Beneteau grimpe de 5% sur les 14 euros ce jeudi, alors que le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat), contre +2% précédemment.

Cette croissance bénéficie fortement à la progression du résultat opérationnel courant qui devrait plus que doubler cette année par rapport au ROC pro-forma 2020 de 27,5 ME, "une progression d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte mondial de tension sur les prix des matières premières, de certains composants et des transports internationaux", souligne le groupe.

Le chiffre d'affaires de Bénéteau à fin juin (658,8 ME) est en croissance de +3,4% en données publiées et de +5,1% à taux de change constant. Hors flottes, le chiffre d'affaires de la division Bateau est en croissance de +14,3% en données publiées.

Le carnet de commande global à fin juin s'élève à 1.800 ME, en hausse de +55% en données publiées par rapport à fin juin 2020. Au sein de la division Bateau, la progression des commandes est tirée par le dynamisme de l'ensemble des marques et des segments de marché sur lesquels le Groupe intervient, à l'exception du marché des loueurs professionnels. Le carnet de commandes de la division Habitat reste quant à lui porté par la croissance des marchés export, notamment le Bénélux.

Trois investissements

Beneteau a annoncé par ailleurs trois investissements stratégiques qui vont nourrir son développement futur en Europe et en Amérique du Nord, en élargissant ses métiers et en le rapprochant de ses clients, en complémentarité avec ses réseaux de distribution. L'ensemble de ces investissements représente environ 40 ME pour Beneteau.

Le groupe s'allie avec PPF, le principal groupe privé d'Europe centrale, pour entrer dans le secteur de la location de bateaux de plaisance, en prenant ensemble 87% du capital de DREAM YACHT GROUP (aux côtés des actionnaires historiques NextStage, Fountaine-Pajot et du management emmené par Loic Bonnet) et 50% du capital de NAVIGARE YACHTING aux côtés de ses fondateurs et de son dirigeant, Jesper Rönngard. Avec une flotte de plus de 1200 bateaux, ces deux acteurs, ensemble, formeront le numéro 1 mondial de ce secteur très prometteur, dont les fondamentaux restent particulièrement solides, tiré par l'économie du partage et de l'usage et facilitant ainsi l'accès à la pratique nautique. Beneteau détiendra une participation d'environ 41% dans ce joint-venture.

Beneteau prend une participation de 40% dans YOUR BOAT CLUB, société nord-américaine active dans le secteur des boat clubs et des marinas. Un boat club permet à ses membres, moyennant un abonnement, de louer régulièrement des bateaux, généralement à moteur, pour quelques heures ou une journée. Cette activité s'est beaucoup développée en Amérique du Nord. YOUR BOAT CLUB détient et gère 24 clubs, dont 7 marinas lui appartenant, et a prévu un vaste programme de développement dans les prochaines années. Pour cette opération, le Groupe s'est associé avec les fondateurs et managers...

Portzamparc souligne que ce n'est pas une surprise, "le nautisme se porte bien avec des effets mix qui seront favorables aux marges des chantiers"..."La valorisation de Bénéteau reste attractive (0,7x EV/Sales 22, 8,5x EV/EBIT 22) et le groupe devrait progressivement retrouver sa prime de leader. Nous confirmons notre opinion 'Acheter' et relevons notre objectif de 15,5 à 18 euros" conclut l'analyste.